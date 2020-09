Koulibaly s’est forgé une réputation comme l’un des meilleurs défenseurs centraux d’Europe récemment après ses superbes performances en Serie A et en Ligue des champions au cours des dernières saisons. Alors que Naples est en difficulté financièrement, il est largement prévu qu’il quitte cet été, mais pour l’instant, aucun club n’a formulé une offre satisfaisante.

Manchester City convoite le joueur sénégalais, mais selon le média italien Il Mattino Koulibaly, l’agent Fali Ramadani a informé Napoli que les rivaux amers de City, United, ont également déclaré leur intérêt. Il parait même que l’agent du joueurs et des dirigeants de Manchester United se sont rencontrés ce mercredi.

Les Red Devils ont terminé leur première signature de l’été avec le milieu de terrain offensif Donny van de Beek pour un transfert de 40 millions de livres depuis l’Ajax. Mais le manager Ole Gunnar Solskjaer donnerait également la priorité à la signature d’un nouveau défenseur central pour son partenaire Harry Maguire avant le début de la nouvelle saison, et Koulibaly ferait certainement l’affaire.

