Enrico Fedele s’est entretenu avec Radio Marte lors de « Marte Sport Live» . Lors de son discours, Fedele a évoqué la prochaine saison de Naples sera difficile.

Avec un éventuel départ de Kalidou Koulibaly, le club va vivre des moments difficiles. Sans le défenseur sénégalais, Naples serait grandement appauvrie d’un point de vue technique selon l’ancien directeur et il y aurait donc un besoin de renforcement de son secteur défensif.

« Si Napoli perd Koulibaly, le club va souffrir, sera appauvri, à moins que Thiago Silva rejoigne. Maksimovic et Manolas ont des caractéristiques purement défensives, Rrahmani doit être vu dans cette nouvelle défense à 4. Cependant, il n’y a aucun joueur qui mène la défense. Zielinski pour moi peut jouer derrière Osimhen en 4-2-3-1. Napoli a une politique, celle de ne pas regarder les joueurs trop vieux. Beaucoup parlent d’une entreprise à imiter. Sur Meret je dis que s’il veut s’en aller, il trouve une équipe et s’en va: il n’a rien montré à Naples, il a des compétences techniques mais il a des carences de caractère. Gattuso a fait un choix, il a dû rester derrière et faire repenser l’entraîneur».

