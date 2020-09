Nouvelle étape dans le feuilleton de l’élection pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

Après avoir annoncé la semaine dernière qu’elle suspend le processus électoral en raison de possibles «interférences de tiers», la FIFA a accusé réception de la réponse du secrétaire général de la commission électorale, Sam Etiassé. Suite à cette réponse, l’instance dirigeante du ballon rond vient d’annoncer la mise en place d’une commission qui sera chargée d’auditionner les différents acteurs engagés dans le processus électoral, dont le président de la commission, René Diby, qui a démissionné la semaine dernière.

Dans son courrier, Etiassé a accusé l’ancien ministre des Sports d’avoir validé le dossier de candidature de Didier Drogba uniquement en raison de la pression populaire et des menaces de mort reçues par lui et sa famille, quitte à faire des entorses au code électoral. Pour rappel, la candidature de la légende ivoirienne avait ensuite été finalement recalée.

La commission sera composée de deux représentants de la FIFA (Rolf Tanner et Sarah Solémalé), de deux représentants de la Confédération africaine de football (à nommer) et d’un représentant de la zone UFOA B (Union des fédérations ouest-africaines de football). En raison de la pandémie de coronavirus, toutes les auditions se dérouleront par visioconférence. En attendant Drogba, ainsi que Sory Diabaté et Idriss Diallo, les deux seuls candidats dont les dossiers ont été validés, vont devoir faire preuve de patience…

