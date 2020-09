Besiktas qui va disputer la ligue des champions pour cette nouvelle saison est en train de reconstruire son équipe. Le club turc est sur la piste d’un milieu défensif.

Depuis plusieurs semaines, Badou Ndiaye est annoncé avec insistance du coté de Besiktas pour un prêt avec option d’achat. Avec l’expérience obtenue à Galatasaray et Trabzonspor où il a réussi tour à tour le doublé (championnat et coupe Turquie), le joueur de 29 ans veut rester dans l’élite turque. Toutefois, selon le site Aksam visité par wiwsport.com ,Beşiktaş qui a rencontré Stoke City pour Badou Ndiaye pendant un certain temps, a renoncé à ce transfert. Les préférences sur les joueurs à recruter ont changé et le club a élaboré un nouveau plan basé sur les noms qu’ils jugent plus forts en défense.

Les Noir et Blanc ont tourné leur route vers la Premier League et ont proposé d’emprunter le milieu de terrain expérimenté de Chelsea Danny Drinkwater et Nampalys Mendy de Leicester City à leurs clubs. Le milieu défensif de 28 ans a récemment prolongé jusqu’en 2023 comme l’a annoncé wiwsport.com il y’a une semaine.

Besiktas attend la réponse du club anglais et voudrait démarrer la saison avec les nouvelles recrues. La Super Lig démarre le 13 septembre prochain.

wiwsport.com