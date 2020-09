Parmi les meilleurs portiers de la Ligue 1, Alfred Gomis va continuer l’aventure avec Dijon qui a décidé de prolonger son contrat jusqu’en 2024.

Le gardien de 26 ans va rester sur le club de la Cote d’Or pour les 3 prochaines saisons. Dans l’effectif du Dijon FCO depuis août 2019, il est devenu le gardien titulaire malgré une grave blessure au genou en février passé. Il a raté environ 13 matchs.

« En à peine une saison, Alfred Gomis est devenu un véritable pilier au sein de l’effectif dijonnais. Recruté au DFCO en provenance du club italien de SPAL (Società Polisportiva Ars et Labor), le dernier rempart sénégalais s’est rapidement imposé comme un élément incontournable. A la fois par ses performances, mais également de par son charisme, son envie et son leadership » explique le communiqué du club.

Cette prolongation de contrat, jusqu’en juin 2024, constitue donc un signal fort sur les ambitions du DFCO et sur la volonté d’Alfred Gomis de s’investir pleinement dans le projet dijonnais. « Nous avons trouvé un accord avec le Président. C’est une bonne solution pour le club et pour moi-même. Je continue avec plaisir l’aventure au DFCO, où le projet me plaît, où l’ambiance est bonne et où je peux continuer de progresser, avec un rôle important au sein du collectif » explique le finaliste de la Coupe d’Afrique des Nations 2019. »

Élu meilleur joueur de la saison 2019/2020 par les supporters dijonnais, Alfred Gomis sera encore cette saison un élément majeur pour l’obtention du maintien en Ligue 1 Uber Eats. « Alfred dégage et transmet une grande sérénité au sein du groupe, confirme Olivier Delcourt, Président du DFCO. C’est un compétiteur né , toujours positif et ambitieux. Cette année encore, je suis convaincu qu’il nous fera gagner des points grâce à ses performances et son état d’esprit. »

Lors de la saison 2019/2020, Alfred Gomis a réalisé 6 clean sheets en 19 matchs de Ligue 1.

