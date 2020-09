Les élections pour la présidence de la fédération de football de la Guinée-Bissau (Ffgb) sont à reprendre au plus tard avant le 30 septembre.

C’est ce que recommande la Fifa dans un courrier à l’instance locale pour au plus tard le 30 septembre. L’instance mondiale indique ne pas reconnaître l’élection de Fernando Tavares, au début du mois, dans une certaine confusion.

Elle déclare : «En ce qui concerne l'Assemblée générale du 8 août 2020, nous constatons qu'elle n'a pas été convoquée conformément aux statuts de la Ffgb actuellement en vigueur. Son article 28 prévoit que le lieu, la date et le tarif de l'Assemblée électorale doivent être communiqués aux membres de la Ffgb au moins un mois avant sa réalisation. Par conséquent, et en application de l'article 19, aux points 2, 3 et 4 des statuts de la Fifa, aucun organe élu lors de la réunion du 8 août 2020, ni aucune décision n'y est prise reconnue par la Fifa, étant donné que la procédure démocratique exigée et prévue par les statuts n'a pas été respectée.»

Par ailleurs, la Fifa demande le retrait de Manuel Lopes Nasci­mento, suspendu 10 ans de la liste des candidats. «Enfin, nous rappelons à Ffgb que M. Manuel Irénio Nascimento Lopes, président du Comité exécutif sortant de la Ffgb, a été suspendu de toutes les activités liées au football aux niveaux national et international pour une période de dix ans par le Comité d’éthique de la Fifa en juillet 2020. En tant qu’association membre de la Fifa, la Ffgb est liée à cette décision et doit s’assurer que M. Nascimento n’est absolument pas impliqué dans les affaires de la Fédération, que ce soit au niveau du Comité exécutif sortant ou aux élections actuelles».

