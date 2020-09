Depuis quelques jours, plusieurs noms sont dévoilés pour remplacer le Dr Alioune Sarr à la tête du CNG. Mais, le ministre des sport Matar Ba brise le silence et apporte des précisions. Selon lui, tous les gens qui parlent en ce moment sur cette affaire font dans la spéculation.Les gens ne connaissent pas les textes

“Sur la présidence du Cng, ils ne font que spéculer. On est en pleine pandémie. Tout ce qu’ils disent jusque-là, c’est pour commanditer. Il y en a même certains qui font des erreurs en déclarant leurs candidatures au poste de président du Cng. Ce n’est pas une question de candidature, mais une question de choix de l’Etat et de la confiance de l’autorité“, lit – on sur Senego.

wiwsport.com