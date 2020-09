Le noble art est en deuil. Ancien champion du monde des poids légers à la fin des années 1990, Jean-Baptiste Mendy est décédé d’un cancer du pancréas ce lundi dans un hôpital parisien. « Cela a été très rapide.

Il a appris sa maladie fin juin début juillet et cela a été l’escalade », a précisé à L’Equipe Ellyson Mendy, le fils du boxeur retiré des rings depuis vingt ans.

Le natif de Dakar (Sénégal), qui a grandi et vécu en région parisienne, a été l’un des plus dignes représentants de l’âge d’or de la boxe tricolore. Reconnu pour son style élégant et technique, le puncheur affichait un bilan de 55 victoires (dont 31 par KO), 8 défaites et 3 nuls depuis ses débuts professionnels le 15 janvier 1983.

Nous avons appris aujourd’hui le décès de Jean-Baptiste Mendy… Rendons hommage à l’un des boxeurs les plus élégants de sa génération. On se souviendra toujours de cette soirée magique à Bercy en 1998 ! pic.twitter.com/5CCRAaYqCc

Il lui a fallu attendre 1991 pour décrocher son premier titre, celui de champion de France des légers après un succès dès le premier round contre Angel Mona. Sa carrière a alors décollé. L’année suivante, à Creil (Oise), il devenait champion d’Europe face l’Italien Antonio Renzo. Une ceinture qu’il conservera à six reprises avant de tenter une première fois sa chance mondiale en 1994 à Levallois (Hauts-de-Seine).

Battu par le Mexicain Miguel Angel Gonzales, alors champion du monde WBC, il coiffera deux nouvelles couronnes continentales. C’est en 1996, encore au palais des sports Marcel-Cerdan de Levallois, haut lieu de la boxe, qu’il décrochera finalement le titre de champion du monde WBC face à l’Américain Lamar Murphy.

Mais le meilleur était encore à venir. Détrôné à sa première défense, Jean-Baptiste Mendy a réalisé le plus gros exploit de sa carrière en 1998 à la Porte de Versailles (Paris XVe) en arrachant à l’invaincu Kirghiz Orzubek Nazarov la ceinture de champion du monde WBA des légers.

Un champion s’en va. Il incarnait l’élégance à tous les niveaux. Champion de France, d’Europe et du Monde. Triste jour pour la #boxe Repose en paix Jean-Baptiste Mendy. pic.twitter.com/f38h2CTctO

Après une première défense réussie, il finira par la perdre face à un autre Français, Julien Lorcy, en avril 1999 à Bercy (Paris XIIe). Il se retirera des rings au même endroit un an plus tard, le 8 avril 2000, après un dernier combat victorieux aux points face au Mexicain Pedro Garcia.

Celui qui dans sa jeunesse se voyait plus suivre des études de psychologie que d’enfiler les gants continuait à travailler, comme durant sa carrière dans un hypermarché de la région parisienne. Jean-Baptiste Mendy était père de deux enfants, Ellyson et Cécilia.

source: cameroonmagazine