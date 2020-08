Le président du club sénégalais Diambars a confirmé la présence de l’attaquant Cheikh Bamba Dieng à Marseille (France) pour des essais dans le cadre d’un partenariat.

’’Cheikh Bamba Dieng a quitté mardi et effectivement c’est dans le cadre du partenariat entre nos deux structures’’, a déclaré à l’APS, Saer Seck. Le partenariat entre l’institut Diambars, une structure de formation fondée en 2003 et disposant de ses propres infrastructures sportives à Saly Portudal (Mbour), et l’OM a été signé en décembre dernier.

Auteur de 12 buts en 13 matchs de ligue 1, Cheikh Bamba Dieng, 19 ans fait partie des grandes révélations de la saison 2019-2020 écouetée au Sénégal par la pandémie du Covid-19. Dans le cadre du partenariat avec Diambars qui s’étale sur trois ans, l’OM peut recruter jusqu’à deux pensionnaires de l’institut par année. ’’Pour le moment’’, seul l’attaquant Cheikh Bamba Dieng a rejoint l’OM pour des tests, a indiqué le président Saer Seck.

Plusieurs jeunes footballeurs de Diambars ont pris part à la coupe du monde U17 en 2019 au Brésil. Et la majorité de ces joueurs évoluent dans l’équipe fanion de Diambars.

Source: APS