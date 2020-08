Dans une émission intitulée “Soyez Sympas Rejouez”, les journalistes Johann Crochet, Florent Toniutti et Yannick Merciris nous ont replongés dans l’ambiance du match historique entre les Lions du Sénégal et la France (1-0), en ouverture de la Coupe du monde 2002.

Dans l’une des vidéos, l’ancien défenseur des Bleus, Marcel Desailly analyse le jeu des Lions. On peut remarquer d’ailleurs qu’il avait déjà toutes les informations sur les lions de la Téranga (forces et faiblesses). Le Sénégal aait finalement battu la France, avec un but inscrit par Pape Bouba Diop.

🗣 Analyse vidéo de Marcel Desailly avant France-Sénégal 2002

« Observons un petit peu ces Sénégalais » pic.twitter.com/0wC82M2qXP — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) August 31, 2020

