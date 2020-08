Le directeur de l’Académie Aspire Football Dreams de Saly Portudal se dit fier de la signature de Moussa Ndiaye au FC Barcelone (Espagne), estimant que c’est ’’l’approbation d’un bon travail accompli’’ à la base.

’’On est tous fier de Moussa Ndiaye signer à Barcelone est fantastique pour un jeune footballeur et après tout c’est un testament du travail déjà accompli et du potentiel exhibé’’, a déclaré Lamine Savané, interrogé par l’APS.

Les passages mitigés de Diawandou Diagne dans l’équipe B et les difficultés de Moussa Wagué à s’imposer dans l’équipe fanion du FC Barcelone ne sont pas de nature à doucher la grande joie et l’enthousiasme du patron de la structure mise sur pied par le Qatar en Afrique en 2007.

’’Nous n’avons aucun complexe avec nos pensionnaires passés par ce club bien au contraire, ça reste une fierté pour tout le staff d’Aspire’’, a dit Lamine Savané, estimant qu’il revient au FC Barcelone de les amener à un palier supérieur.En arrivant dans ce club, les anciens pensionnaires d’Aspire savent que ’’c’est du très haut niveau et c’est très concurrentiel’’, a ajouté Savané, relevant que même des jeunes formés à la Masia (académie du FC Barcelone) ont parfois du mal à percer dans l’équipe première.

’’C’est à nos jeunes de se montrer et de mériter leur place’’, a insisté le Directeur d’Aspire Africa, estimant qu’ils ont le potentiel pour passer le cap.’’Chaque pensionnaire a son trajet, notre rôle est de les mettre sur orbite au maximum et de leur chercher une opportunité pour capitaliser sur leurs talents et leurs ambitions’’, a-t-il rappelé.

Après Diawandou Diagne, avec l’équipe réserve du FC Barcelone, et est présentement en Inde, Moussa Wagué actuel sociétaire de l’équipe catalane, le défenseur international U20 Moussa Ndiaye, a signé la semaine dernière un contrat de trois ans avec l’équipe B du FC Barcelone.

