Le directeur de l’académie Aspire football Dreams a annoncé la clôture du projet lancé en 2007 à la fin de cette année, à deux ans de la Coupe du monde prévue en 2022 au Qatar.

« La clôture du projet est depuis longtemps prévue en 2020 à deux ans de la coupe du monde au Qatar », a indiqué le directeur dans un entretien exclusif avec l’APS. L’idée du fondateur du projet, l’Emirat du Qatar, est de voir d’anciens pensionnaires parmi les plus talentueux du centre intégrer leurs équipes nationales pour cette coupe du monde qui aura lieu entre novembre-décembre 2022.

Lamine Savané a constaté « avec beaucoup de fierté », la participation de ses anciens pensionnaires dans les CAN U17, U20 et seniors avec les sélections africaines. « Beaucoup d’entre eux ont pris part aux coupes du monde de catégorie jeunes », a ajouté Savané, rappelant que deux anciens pensionnaires, Moussa Wagué (Sénégal) et Francis Uzoho (Nigeria) ont pris part à la Coupe du monde 2018 en Russie. Plus de 120 jeunes footballeurs africains sont passés par l’académie basée à Saly-Portudal, s’est-il félicité, parlant d’un bilan « largement positif ».

Il a souligné aussi la présence des techniciens de haut niveau dans le staff qui actuellement contribuent au football dans leur pays. Lamine Savané a cité Serigne Saliou Dia membre, entraîneur de l’équipe nationale U23 et de la sélection locale du Sénégal, Babacar Ngom et Baboucar Sagna, membres de la Commission médicale de la Fédération sénégalaise de football et Guy Ngatchi, entraîneur en Côte d’Ivoire.

Il a par ailleurs évoqué l’Espagnol Josep Colomer, ancien formateur à la Masia (académie du FC Barcelone) qui est présent depuis le début de l’aventure du projet Aspire Football Dreams. Pour sa première participation en phase finale de la CAN U17 en 2011, le Sénégal a compté sur une ossature composée en majorité de pensionnaires d’Aspire.

source: APS