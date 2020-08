Fenerbahçe a largement dominé Antalysaspor en amical ce lundi. Mame Baba Thiam a signé son premier triplé de la saison.

L’attaquant sénégalais a ouvert le score à la 29e minute de jeu. L’attaquant sénégalais double la mise à la 40e minute, avant la pause. En fin de rencontre il signe son premier triplé sous les couleurs de Fenerbahçe. Élu homme du match, il enregistre une grosse performance ce soir.

Il faut rappeler que Mame Baba Thiam vient de s’engager avec Fenerbahçe cette saison. Libre, il s’est engagé pour une saison (plus une seconde en option). Formé en Italie et passé par divers championnats exotiques, l’ancien joueur de PAOK Salonique et de Zulte Waregem va connaître son douzième club de sa carrière.

