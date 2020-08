Bruges : Youssouph Badji : « Je suis ici pour pour apprendre… »

Youssouph Badji est le seul attaquant du Club Bruges à avoir disputé les quatre premiers matchs de la saison. Il a rejoint Diatta en tête du classement des buteurs et assumé avec bonheur son rôle d’attaquant de pointe comme le faisait Wesley.

Le jeune Sénégalais se voulait modeste : « Je suis très heureux d’avoir sorti l’équipe d’une situation difficile. J’ai peut-être disputé mon match le plus réussi de la saison. Parce que le collectif m’a aidé. Ne m’abreuvez pas de compliments et ne m’instituez pas ‘leader d’attaque’. C’est trop tôt. Laissez-moi faire mes matchs. Je suis ici pour écouter, pour apprendre », lit – on sur dhnet

Philippe Clement reste prudent, lui aussi : « Badji est un vrai talent. Mais il n’a que 18 ans. Je dois veiller à l’utiliser à bon escient. Ne pas le brûler les étapes. Je dois trouver le bon équilibre avec lui comme avec Charles De Ketelaere » affirme son entraîneur.