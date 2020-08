Zulte Waregem peut remercier Ibrahima Seck ! Auteur de l’unique but de la partie, le Sénégalais a permis à son équipe de remporter son duel face à Mouscron à l’occasion de la deuxième journée du championnat de Belgique.

Deux victoires d’affilées pour les Zulte, le but décisif a été inscrit par un autre Sénégalais : sur un corner de Govea, Seck a placé un coup de tête, qui a laissé Koffi cloué au sol (73e). Le but du milieu sénégalais (73e), permet aux Flandriens (6 points) d’être à la 5e position et Mouscron (2 points) reste 17e au classement.

90+3’ | 0-1 | #REMZWA | Défaite à domicile du Royal Excel Mouscron face à @ESSEVEELIVE : 0-1. ⚽️ 73’ Ibrahima Seck pic.twitter.com/lhfzpIbqbg — Royal Excel Mouscron (@ExcelMouscron) August 29, 2020

