La succession de Dr Alioune Sarr à la tête du comité national de gestion (CNG) de lutte est ouvert depuis quelques temps. Et le nom de l’ancien roi des arène, Mouhamed Ndao, Tyson circule dans la presse depuis hier.

Le journal sportif spécialisé en lutte sénégalaise, Sunu Lamb a interpellé le leader de la génération Boul Falé sur la question et en bon américain Tyson répond « Time will tell ! »-Le temps nous le dira-.

Il faut rappeler que dans sa livraison de ce vendredi 28 août, avait annoncé que l’ancien lutteur était présenti comme 1er vice-président chargé de la lutte avec frappe.

En attendant le lutteur qui a révolutionné la lutte sénégalaise a déclaré être concentré à la rédaction d’un livre qui sera un résumé de son parcours dans l’arène.

