Une nouvelle sénégalaise en NCAA ! Fama Thiam vient d’être recrutée par New Mexico State University. La jeune joueuse de 21 ans rejoint ainsi les rangs des “Aggies” pour la prochaine saison.

Formée au centre Abdou Konaré de Thiès, Fama Thiam est une joueuse polyvalente capable de jouer comme meneuse ou arrière. Sous les ordres du coach Cheikh Ahmed Tidiane Samb dit “GASS”, elle a fait son cursus en petite catégorie, avant de rejoindre Flying Stars à Dakar. C’est par la suite qu’elle est partie aux Etats Unis, plus précisément à Pima Community College. Aujourd’hui elle franchit un nouveau pas dans sa carrière, et espère réaliser une bonne saison avec New Mexico State University. Good luck p’tite Gaïndé !

Basket Senegal