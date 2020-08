D’après les informations, la révélation de la Ligue 1 sénégalaise de cette saison est à l’essai à l’Olympique de Marseille. Il s’agit de Cheikh Ahmadou Bamba Dieng, joueur de l’institut Diambars de Saly.

Meilleur buteur du championnat sénégalais avant l’arrêt des compétitions dû à la pandémie du Covid 19 avec 12 réalisations, Cheikh Bamba Dieng, âgé de 19 ans serait actuellement à l’essai du côté de l’OM. L’attaquant Sénégalais dont le rêve en tant que joueur est de remporter la Can et la Coupe du Monde avec le Sénégal, affirmait déjà il y a 1 an dans une interview avec wiwsport.com son désire de jouer sous les couleurs de l’OM : « j’aimerais évoluer en France à l’Olympique de Marseille. Ils ont des supporters sympas, les marseillais ! ».

Pour rappel, grâce aux partenariats avec l’Institut Diambars au Sénégal , l’OM possède une option prioritaire sur deux joueurs de l’institut chaque saison. Le jeune joueur pourrait ainsi réaliser son rêve dans les jours à venir. Affaire à suivre !

Actuel attaquant des académiciens de Diambars et meilleur buteur de Ligue 1 sénégalaise, Cheikh Bamba Dieng est sur le point de débarquer à l’Om, pour quelques semaines de tests. Brève présentation👇documentation @wiwsport et @CherifoSadio que @Om_Senegal remercie #TeamOm 🔵⚪️🔵 https://t.co/sOcqa1fKpp pic.twitter.com/zswlDtyMGx — OM Sénégal (@Om_Senegal) August 30, 2020

wiwsport.com