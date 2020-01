Il est sans doute l’une des révélations de la Ligue 1 sénégalaise cette saison. L’attaquant de Diambars, âgé seulement de 19 ans, brille de mille feux en ses débuts en Ligue 1. Depuis la première journée, Bamba enchaîne les buts.

Son doublé contre As Douanes a fait de lui l’actuel meilleur buteur du championnat avec 10 buts après seulement 7 journées. Pour lui, battre le record du meilleur buteur du championnat reste un objectif. Très souriant, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Dieng revient sur son parcours et ses ambitions en tant que jeune footballeur dans une interview accordée à wiwsport.com.

Entretien !

Bamba, parles-nous de ton parcours ?

J’ai fait mes débuts à l’école de football Alassane Dieng de Diourbel en 2010 avant de rallier l’académie Diambars après avoir réussi mon test d’entrée. C’était en 2014. Après quelques années en catégorie jeune, j’ai intégré l’équipe première de Diambars en 2017, malheureusement je suis resté une année sans jouer pour blessure. C’est en 2018 que j’ai réintégré l’équipe et à l’époque Diambars évoluait en Ligue 2. Et cette année nous sommes en Ligue 1.

Justement, tu as été jusqu’ici phénoménal pour ta première saison en Ligue 1. Actuel meilleur buteur du championnat avec 10 buts. Quel est le secret de Bamba ?

Rien n’est gratuit dans la vie. Et pour réussir, il faut savoir faire des sacrifices. Je ne suis pas arrivé là par hasard. Je peux dire que c’est le fruit de mon travail. Et ce n’est que le début du commencement.

Quel genre d’attaquant es-tu ?

Rire… ça sera très difficile de répondre à cette question ! En tout cas sachez que je suis comme les autres attaquants. Mais j’ai toujours la soif de marquer des buts et j’aime bien aider mon équipe.

Quelle serait la fin de saison idéale pour Bamba en championnat ?

D’abord, remporter le championnat avec Diambars, ensuite battre le record du meilleur buteur du championnat détenu par Amadou Dia Ndiaye (NDR, il est à 9 buts de l’attaquant de Metz, prêté à Sochaux) enfin partir en Europe poursuivre mon rêve de footballeur.

Quelle relation vous entretenez avec ton entraîneur et tes coéquipiers ?

L’entraineur est comme un père, il m’a énormément aidé dans ma jeune carrière. Il m’aide à m’améliorer. Il me donne des conseils et autres. Pour mes coéquipiers, c’est également pareil. Si je suis là aujourd’hui, c’est grâce à eux.

Comment trouves-tu l’académie Diambars ?

C’est le meilleur centre de formation qu’on ait jamais eu ici au Sénégal. Il nous forme et nous rend meilleur. Je peux dire que c’est grâce à l’académie que je suis là aujourd’hui.

Comment juges-tu le niveau du championnat sénégalais ?

Pas mal ! En ligue 2 par exemple, nous assistons souvent à des duels. Elle a énormément de rythme aussi. Pour la Ligue 1, je dirais que toutes les équipes se valent. Et que les équipes produisent du beau jeu.

Quel serait ton plus grand rêve en tant que joueur ?

Bon, souffle ! Mon plus grand rêve en tant que joueur serait de gagner la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal et pourquoi pas la Coupe du Monde (rires).

Quand tu étais plus jeune, quelles équipes tu regardais ?

Le Barça et Marseille.

Quel était le joueur que tu admirais ?

Alexis Sanchez ! J’adore ALEXIS. Quand j’étais beaucoup plus jeune, je me voyais déjà dedans… rires. J’étais petite de taille comme lui.

Dans quels clubs aimerais-tu jouer plus tard?

Marseille, Liverpool et Barca ! Déjà, Liverpool est mon club de cœur mais Sadio Mané a augmenté mon envie de jouer là-bas. J’aimerais également évoluer en France à Marseille. Ils ont des supporters sympas, les marseillais !

Es-tu superstitieux comme certains footballeurs ? As-tu un rituel d’avant match ?

Rires… NON NON NON

Au jour d’aujourd’hui, quel est ton meilleur et ton pire souvenir concernant le football ?

Mon meilleur, je dirais mon premier match avec l’équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans contre la Tunisie en 2016 ! Le pire, c’est le moment de ma blessure au pied. C’était le 8 avril 2016. C’était triste !

As-tu un conseil à donner à tous les jeunes qui lisent ton interview et qui veulent devenir footballeur professionnel ?

Oui, de bien travailler et surtout ne jamais abandonner ! Il ne faut jamais lâcher même si c’est dur, il faut continuer à travailler et ça finira par payer un jour ou l’autre.

Quels sont tes derniers mots ?

Fier d’être un Diambars (rires…)

wiwsport.com propos recueillis par Anta Ndiaye