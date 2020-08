Joseph Lopy continue d’écrire l’histoire de son « retour à la maison » en lettres d’or. Avec un premier but offert à Bonal qui a beaucoup pesé sur la conduite du match. Son débriefing reste malgré tout très lucide. Ce n’est qu’un bon début de championnat.

Auteur du premier but de la rencontre face à Troyes, Joseph Lopy a su joindre l’utile à l’agréable. Mettre son équipe sur la voie d’un deuxième succès d’affilée et… signer un joli « retour à la maison » après cinq ans d’absence. Le milieu du FCSM n’avait pas marqué à Bonal depuis 7 ans et une égalisation contre l’AS Monaco.

Joseph Lopy, vous marquez, vous gagnez, on peut parler de soirée parfaite pour vous ?

C’est une très belle soirée. Revenir à la maison comme ça, marquer le premier but, ouvrir mon compteur à domicile, la victoire au bout, on ne peut pas rêver mieux. On est surtout content de ces 3 points, d’avoir produit un match solide. On a réussi à mettre en place ce qu’on voulait faire face à une très bonne équipe de Troyes. C’est de bon augure pour nous.

Vous avez su marquer dans les moments clés. Ça devient une force ?

On l’avait déjà fait contre Auxerre. On sait que ce genre de match, c’est souvent serré. Celui qui marque le premier prend forcément l’ascendant. Après, on a « breaké » avec ce beau coup franc de Gaëtan et même si Troyes est revenu tout à la fin, on a bien mis à profit notre efficacité.

Vous n’avez pas eu peur à la fin ?

Peur, non. Mais on sait que ce n’est jamais fini quand on joue de telles équipes. On tremble un petit peu à un moment donné mais c’est ça aussi la beauté du foot. C’est la soirée presque parfaite.

Pourquoi presque ?

Parce que je suis un éternel insatisfait ! Le championnat est long, c’est un marathon, il faut savourer mais rester concentré. On n’est qu’à la deuxième journée. Aujourd’hui, ce ne sont pas forcément les meilleures équipes qui gagnent. Ce sont celles qui ont plus envie, qui ont la gnac. Nous, on a su être présents et montrer cette hargne-là. Il faut continuer sur cette lancée…

Dans quels domaines devrez-vous vous améliorer pour franchir un cap supplémentaire ?

Dans la maîtrise. À Auxerre, c’était bien mais quand ils sont passés à dix c’est vrai qu’on aurait pu faire mieux. Il faut qu’on arrive de temps en temps à avoir les nerfs plus solides pour mieux faire courir l’adversaire, essayer de le contourner pour trouver les solutions, ne pas forcément rendre la balle tout le temps. Ce sont des domaines où il va falloir qu’on travaille davantage, qu’on progresse.

Défensivement, c’est déjà bien, vous êtes très solides sous pression ?

On a une bonne assise. Tout le monde défend. De l’attaquant au dernier défenseur. C’est important. Ça, on va le garder. C’est une valeur sûre chez nous. On est là, les uns pour les autres. On va se battre tous ensemble. Pour gagner en maîtrise, il faut juste être plus serein.

Quand vous jouiez contre Sochaux vous marquiez tout le temps. Vous vous êtes enfin remis dans le bon sens. Le jour de votre signature vous aviez déjà l’idée de remettre les pendules à l’heure. Voilà, c’est enfin fait ?

Bon, je n’ai pas parlé pour rien le jour là ! J’espère surtout que c’est le premier d’une longue série. Sur les actions comme celles-là, j’ai pour habitude de suivre. Si l’attaquant peut finir, il finit. Parfois quand ça revient, on a de temps en temps des miettes et là, j’ai exploité…

