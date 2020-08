Muet lors de la première rencontre de Grenoble cette saison en Ligue 2 française, Moussa Djitté a réussi à ouvrir son compteur de but quatre minutes après son entrée en jeu.

L’attaquant Sénégalais, Moussa Djitté a participé au festival offensif des siens en inscrivant le septième but de la rencontre et le cinquième de son équipe quatre minutes après son entrée en jeu. Il a conclu dans la surface de réparation une action iséroise ! L’ancien joueur de FC Sion marque ainsi son premier but de la saison.

68 : BBBBUUUUUTTTT 🔵⚪️ !!! Et c’est le nouvel entrant, Moussa #Djitté , qui conclut dans la surface de réparation une action iséroise ! (5-2) #GF38TFC — Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) August 29, 2020

