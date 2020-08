Liverpool de Sadio Mané affrontera Arsenal ce samedi 29 août à Wembley pour la finale du Community Shield (15h 30).

Ceux dirigés par Jurgen Klopp reviennent sur le ring après 35 jours passés à remporter le premier titre de Premier League en 30 ans, face à ceux de Mikel Arteta, qui ont soif d’apporter plus de trophées à leurs fenêtres. Ne manquez pas la minute par minute et les incidents du match, entre «Reds» et «Gunners».

La star sénégalaise qui sera sans doute dans le 11 de départ des « Reds » aura la possibilité de rentrer encore un plus dans l’histoire. C’est une occasion pour le Lion de la teranga, Sadio Mané de remporter son premier trophée de Community Shield de sa carrière.

Bien que le football anglais ait autorisé la présence de certains spectateurs ce week-end dans les tribunes du match amical Brighton-Chelsea, Wembley s’habillera sans spectateurs pour le premier match officiel du parcours.

