Pour la reprise du foot anglais, le champion en titre Liverpool reçoit Arsenal à Wembley dans le cadre du Community Shield.

Les Reds vont vouloir réaffirmer leur domination sur le royaume alors qu’Arsenal a les dents longues. Jürgen Klopp, n’a pas changé son système de jeu habituel, en 4-3-3. Alisson gardera les cages des Reds. En défense, Andrew Robertson, Virgil Van Dijk, Joe Gomez et le jeune Neco Williams devraient être titularisés. Dans l’entrejeu, Fabinho occupera le poste de sentinelle, soutenu par Wijnaldum et Keita. Enfin, devant, aucune surprise avec la présence des trois fantastiques : Mohamed Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino.

Voici les deux compositions

