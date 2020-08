À l’image de son club, le jeune latéral sochalien se veut ambitieux à l’entame de cette nouvelle saison. Le milieu défensif sénégalais s’est exprimé au micro de l’estrepublicain.

Pape Paye, vous avez très bien débuté la saison à Auxerre. Quel sentiment vous anime au moment de retrouver le stade Bonal ?

Quasiment six mois après notre dernière prestation à domicile, on va retrouver nos supporters. C’est un moment particulier, surtout avec les conditions sanitaires actuelles. Malgré ce contexte, on a de l’envie et on est heureux d’évoluer devant notre public. Surtout après le résultat d’Auxerre… J’espère que nous pourrons confirmer et obtenir un bon résultat face à Troyes. Il faut refaire du stade Bonal, une forteresse.

Comment allez-vous vous adapter à l’ambiance forcément particulière de cette rencontre ?

On commence à prendre l’habitude. Il faut faire abstraction et rester concentré sur le jeu.

Victorieux à Auxerre, on se doute que vous allez vouloir confirmer ce bon début de championnat ?

Même si ce sont deux matches différents, l’objectif est forcément de confirmer et d’obtenir un succès à domicile Et si on commençait une série ? C’est le plus important dans le foot, pouvoir enchaîner les résultats, les performances… Pour le classement, le moral… On doit prendre trois points et sortir encore plus confiant après cette 2e journée de championnat.

Le FC Sochaux est mieux armé que l’an passé

L’an passé, Troyes avait fermé le jeu, avant de vous prendre en contres. Est-ce que vous redoutez ce scénario ?

Le coach nous a fait travailler sur ce type de rencontre cette semaine à l’entraînement. On a abordé différents aspects et face aux Troyens, on ne partira pas dans l’inconnu. On sait qu’il faudra être très vigilants, éviter les pertes de balle qui pourraient amener des contres foudroyants. C’est à nous de saisir les bonnes opportunités et d’être efficaces dans la zone de vérité adverse.

Pensez-vous que l’absence de Kitala pourrait être préjudiciable ?

On est tous malheureux pour Yann, mais depuis plus de huit semaines, on travaille avec tout le monde à l’entraînement. C’est au coach de trouver la bonne formule.

Justement après deux mois, quels sentiments vous inspirent ce Sochaux 2020-2021 ?

Je pense que Sochaux est mieux armé que l’an passé. En 2019, l’équipe avait été profondément remaniée et il y avait beaucoup de nouveaux. Là, cette saison, la base de travail était existante et le coach a pu s’appuyer dessus en y intégrant des renforts. À mes yeux, cela permet au FCSM d’être plus fort aujourd’hui. On est plus solides et surtout certains automatismes sont déjà bien en place. On l’a vu à Auxerre… et on espère le démontrer face à Troyes.

wiwsport.com