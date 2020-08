Sadio Mané est annoncé avec insistance au FC Barcelone ces derniers jours. L’ailier des Reds pourrait remplacer Lionel Messi et le joueur en question est ouvert à un déménagement.

Selon le média espagnol Mundo Deportivo, Sadio Mané qui a toujours admiré le Barcelone depuis l’ère Ronaldinho voit d’un bon œil l’intérêt du club catalan. Le deuxième buteur du club ne serait pas contre l’idée de quitter le club après avoir remporté la Ligue des champions et la Premier league historique à Anfield 30 ans après, beaucoup de trophées collectifs durant ces 4 ans d’exercice avec Klopp.

Maintenant que Koeman entame la transition, c’est peut-être le bon moment pour examiner le dossier. Il a triomphé en Angleterre, il a gagné le respect des supporters mais il en veut plus. Ou veut autre chose. Peut-être parce qu’à Anfield, il a vu que l’amélioration du bilan est presque impossible ou parce que les circonstances ont changé.

Sa relation avec Klopp est bonne, mais ce n’est pas la même chose qu’il y a quelque temps affirme notre source. Mané est le plus décisif du trio Firmino et Salah et, néanmoins, on ne lui donne pas l’importance qu’il mérite après la victoire au Premier ministre. Il en a assez de travailler, engagé comme personne dans le vestiaire, mais la récompense revient toujours à l’égyptien, ou Henderson , le capitaine. En ce sens, Mané est en retrait au niveau médiatique. Et cela l’empêche de toute nomination.

Avec ou sans Messi , à Barcelone un autre univers s’ouvre à lui. Mais c’est le sentiment d’un joueur qui ne va pas quitter Anfield facilement. L’héritage d’un Liverpool qui ne veut pas abandonner le trône ou se décapitaliser cette saison, Sadio Mané ne peut être négocié pour moins de 120 millions d’euros. Un montant inabordable pour un Barça qui a trop dépensé ces dernières années, avec Dembelé, Coutinho et Griezmann. Mané ouvre la porte, mais Klopp la fermera probablement pour lui.

