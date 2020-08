Youssouph Dabo coach de Tengueth Fc a du mal à comprendre le staff de Me Augustin Senghor. Le championnat sénégalais vient d’être renvoyé jusqu’au 2 janvier. Une décision de la fédération qui n’est pas du gout du sélectionneur.

« Honnêtement, je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais même pas quoi dire. Je tombe des nues en fait. Là, je suis dépassé, je ne comprends pas du tout pourquoi on a déplacé le début du championnat au 2 janvier. Il faut penser aux acteurs, aux coachs, mais surtout aux joueurs, parce que moralement, ils sont privés de travail depuis mars. Même si on sait que la maladie est là. Mais quand je vois les pays d’Afrique qui jouent, notamment le Mali qui est juste à côté, je me demande, c’est quoi réellement le problème » a laissé entendre youssou Dabo

Avant de poursuivre : « J’ai l’impression qu’on ne pense pas aux acteurs, c’est vraiment dommage, parce que ça ne nous avance pas. Qu’ils donnent 3 ou 6 mois de préparation, après être resté 10 mois sans jouer, c’est énorme, c’est trop. Ça ne change rien du tout, ces 3 mois de préparation. Le problème n’est pas qu’ici c’est interdit. Les autres ont trouvé des solutions pour pouvoir démarrer leurs championnats. Si on ne cherche pas de solution, on ne peut pas en trouver », a pesté le coach de Tengueth FC, rapporte les Echos repris par Senenews.

wiwsport.com