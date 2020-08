La dispute entre Mané et Robertson racontée par Jurgen Klopp, une belle leçon de professionnalisme!

Andy Robertson et Sadio Mané forment un duo important dans l’effectif des Reds. Le défenseur a avoué récemment préférer jouer avec Mané que Salah, vu l’apport défensif de l’attaquant. Complices sur le terrain, les deux joueurs ont eu une dispute dans les vestiaires lors d’un match où ils ont finalement réglé leur différend en donnant la victoire à leur club.

Cette dispute remonte au 2 novembre 2019. Liverpool se déplaçait sur le terrain de Villa Park pour affronter Aston Villa. A la mi-temps, les Reds sont dominés 1-0. Une situation compliquée à une semaine d’une rencontre face à City.

Robertson et Mane qui ont joué un rôle influent en aidant les Reds de Klopp à remporter un triomphe mémorable pour le titre de Premier League la saison dernière, ont eu une discussion animée dans le vestiaire de Villa Park.

« Vous voulez parler de la mi-temps? », a demandé Klopp à Robertson lors d’une vidéo pour BT Sport avant le FA Community Shield de samedi entre Liverpool et Arsenal à Wembley rapporte Mirror.

« La première fois que Sadio et moi avons fini par nous brouiller », se souvient l’arrière latéral sans évoquer la raison de la dispute. Klopp a poursuivi sans entrer dans les détails: « A la mi-temps, personne n’aurait pu penser que ces deux joueurs finiraient par décider du match. » Robertson a répondu « Nous devrions peut-être essayer plus souvent si cela me rapporte plus de buts! » a t’il ironisé.

Cela a semblé fonctionner en effet ! Liverpool a réussi à marquer deux buts lors de la seconde partie et a remporté le match. Robertson a inscrit le premier but à la 87e minute et Sadio Mané le deuxième but lors des arrêts de jeu 94e minute. Une belle manière de se réconcilier !

