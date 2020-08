Ceux qui doutaient de la confrontation entre Boy Niang 2 de Pikine et Tapha Tine peuvent se rassurer. Pape Thialis Faye a mis le turbo hier dans la matinée, il a versé à Tapha Tine la seconde tranche de son avance sur cachet. Quant à Boy Niang 2, il fut le premier à recevoir sa seconde tranche. Ainsi le patron de Lewtoo Productions a bétonné son combat de feu.

« Tout est en règle maintenant. Le combat Tapha Tine vs Boy Niang 2 est officiel. Je viens de terminer avec le camp de Tapha Tine. Ils ont perçu leur avance sur cachet. J’en avais fait autant avec Boy Niang 2, le mercredi. On a finalisé. Tout est Ok. On va s’attaquer maintenant à la communication pour que le combat ait plus de visibilité », soutient Pape Thialis Faye dans Sunu Lamb.

Wiwsport.com