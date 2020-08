Rappelez-vous, dans le monde d’avant, Sidy Sarr était en train de s’imposer avec Nîmes Olympique. Après des débuts difficiles, le Sénégalais arrivé de Châteauroux l’été dernier (pour 2 M€) restait sur 5 titularisations d’affilée – dont deux victoires – quand il a été coupé dans son élan par le confinement. “Aujourd’hui, il s’est excusé, il s’est fait pardonner, il a bien repris”

Depuis, Sarr rime avec retard : retard au départ du stage à Peralada (Espagne) en janvier, retard à la reprise fin juin à la Bastide. Pointé du doigt, le milieu de terrain polyvalent de 24 ans s’en est expliqué à Midi Libre, après s’être excusé auprès du groupe puis avoir été reçu par le triumvirat Assaf-Hammache-Arpinon, qui lui a infligé une grosse amende financière.

“Il a eu aussi six semaines de sanction sportive en devant s’entraîner en marge du groupe, complète son coach, qui avait envisagé de le prêter mais qui a changé d’avis. Aujourd’hui, il s’est excusé, il s’est fait pardonner, il a bien repris. C’est un bon garçon, qui travaille et qui peut nous apporter des choses.” Dans le monde d’après ?

Le staff a parlé d’un déficit athlétique vous concernant en début de préparation. Où en êtes-vous aujourd’hui ?

Je suis à 100 %. Physiquement, je suis prêt. J’ai travaillé six semaines à part pour retrouver la forme, en m’entraînant deux fois par jour depuis mon retour. Je me suis levé à 6 heures du matin au début, comme demandé par le coach. Je me sens bien. Je n’ai raté que deux jours, pas deux semaines !

Justement, comment expliquer votre retard à la reprise, 5 mois après celui pour le stage de Peralada ?

D’abord, j’ai passé le confinement dans ma maison à Nîmes, seul. C’était dur, mais j’ai fait les entraînements, j’ai respecté le programme du staff. Je suis parti au Sénégal après la fin du confinement, mi-mai, chez moi à Thiès (60 km de Dakar, NDLR), dans ma famille. Quand j’ai voulu rentrer à Nîmes, j’ai pris des billets avec Air Sénégal, et à l’aéroport, on m’a dit : “Tu ne peux pas partir”. Parce ce que je n’avais pas ma carte de séjour. J’ai perdu mon portefeuille cet hiver, je l’ai déclaré, mais avec le confinement, je n’ai pas reçu ma nouvelle carte.

Avec Air France, un récépissé et le passeport suffisent, mais pas avec Air Sénégal, en plus avec l’épidémie… Je suis allé à l’ambassade de France, ils m’ont aidé, et j’ai pu prendre un autre vol avec Air France deux jours après. Je ne suis pas resté au Sénégal pour faire n’importe quoi. Je n’ai pas fait exprès de rester là-bas. Les gens doivent le savoir. J’ai fait ce qu’il fallait pour revenir, j’ai payé deux fois mes billets, je n’ai pas été remboursé.

Après avoir dit qu’il ne comptait plus sur vous, le coach a changé d’avis. Comment l’avez-vous convaincu ?

Oui, il m’a dit que ça allait être compliqué pour moi. Je lui ai dit que j’allais montrer un autre visage. J’ai parlé avec ceux à qui je devais parler, les cadres du groupe, le staff… Puis j’ai fait un petit discours devant les joueurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j’ai un contrat (jusqu’en 2023), j’ai laissé ma famille pour venir ici, je veux faire des grandes performances et accompagner l’équipe vers son maximum.

Aujourd’hui, je n’ai rien prouvé du tout, je n’ai pas fait ce que l’on attendait de moi, je dois faire le double et avoir la bonne mentalité pour franchir des paliers. Ce qui m’est arrivé est une expérience qui va me servir. Et si le coach compte sur toi, ça te motive et ça te donne envie de bosser encore plus. Je me sens à l’aise à tous les postes du milieu de terrain, et même défenseur central. Avec mon gabarit et ma frappe de balle, je peux jouer sur toute la ligne droite dans l’axe (sourire).

Quel bilan tirez-vous de votre première saison ?

Je ne vais pas dire que c’était parfait… Il y a eu des moments difficiles et des moments de bonheur. J’étais sur un bon rythme avant le confinement, j’étais déçu, un peu dégoûté que le championnat s’arrête.

Avec cette passe décisive pour votre “frère” Koné contre Angers (1-0, le 15 février), vous avez votre part dans le maintien… C’était le vrai Sidy Sarr, ce jour-là ?

Oui, on peut dire que c’était le vrai Sidy Sarr ! On gagnait des matches, j’avais envie, la rage, j’étais en confiance. Quand on est footballeur, on doit tenter des choses. Parfois ça rate, parfois ça passe ! Moussa, c’est mon sang, on faisait pareil quand on jouait ensemble au Dakar Sacré Cœur et en sélection chez les jeunes. Ce groupe à Nîmes, il est jeune, c’est une famille, on s’entend bien, il n’y aucun souci.

Ce qui est fait est fait. Je suis concentré sur dimanche et sur le nouveau championnat. Nîmes attend beaucoup de choses de moi. Je vais essayer de faire le maximum pour ne pas décevoir. C’est mon objectif. Je suis pas là pour parler sur les réseaux sociaux, mais pour me montrer sur la pelouse.

LA STAT : lors des deux dernières journées avant le confinement (27e et 28e), Sarr fut à chaque fois le joueur de L1 à gagner le plus de duels : 14 contre l’OM et 15 à Metz.