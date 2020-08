Apres le HLA Alicante, le jeune Issa Thiam va déposer ses valises au CB La Mantaza en Espagne (EBA).

Pour sa deuxième saison professionnelle, Issa Thiam (24 ans, 206cm) évoluera du côté de La Mantaza. Joueur polyvalent (swingman), Issa, dont le papa n’est nul autre que l’ancien lion Assane Thiam, aura l’occasion d’acquérir plus d’expérience et de se bonifier encore plus en Liga EBA.

Sa première saison professionnelle s’est déroulée à Alicante, qu’il a rejoint après avoir été diplômé de l’université Rutgers, aux USA.

Basket 221