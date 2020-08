Sarunas Jasikevicius, le nouvel entraineur du club catalan a pu célébrer ses débuts en tant qu’entraîneur du Barça avec une victoire après un match au cours duquel son équipe a réussi à répondre dans la dernière ligne droite pour battre MoraBanc Andorra 82-90.Barcelone a utilisé un quatrième quart-temps solide des deux côtés du terrain pour corriger un déficit de 9 points et remporter le match 90-82.

« Je suis très heureux, d’abord pour avoir gagné mais aussi pour la façon dont nous avons distribué les minutes, car certains garçons ont été touchés et n’ont pas pu jouer longtemps. Les jeunes sont très bien engagés », a déclaré à la fin l’entraîneur lituanien, à moitié satisfait de la performance de son équipe rapporte Mundodeportivo.

Jasikevicius a particulièrement mis en évidence le travail des jeunes. «Tous les jeunes ont beaucoup contribué. Papi ( Badio ) a clairement changé la donne avec sa défense et son attaque », a-t-il souligné à propos de la base sénégalaise du Barça B.

@brancoupapi99 for 3!!!!! Very proud of our man who scores 9 points in his first game with @FCBbasket. Keep working hard and listen @JasikevSaras13 advices 🙌🙌 https://t.co/60tzgd8gCI

— Canarias Basketball Academy (@CBACADEMYSPAIN) August 27, 2020