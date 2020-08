Président du CNG depuis plusieurs années, Alioune Sarr, qui est sur le départ, a voulu partir très tôt pour faciliter le boulot au ministre des Sports.

Le journal record avait donné l’information sur le départ prochain de Dr Alioune Sarr, de la tête du CNG. Un départ qui se confirme du jour en jour. Le départ du président du CNG ne serait plus qu’une affaire de réglage. Depuis un bon moment, d’ailleurs, le ministre n’a cessé de chercher les voies et moyens pour trouver un remplaçant idéal à Alioune Sarr. Et il ne serait pas exclu qu’un homme de son actuelle équipe lui succède, si les démarches entreprises depuis des mois aboutissaient. En effet, avec les mille et un dossiers en suspens, l’équipe d’Alioune Sarr ne devrait pas être renouvelée à 100%.

Et Alioune Sarr, qui a longtemps pris la décision de quitter, voulait effectivement partir en même temps que la saison 2019-2020, officiellement enterrée le 31 juillet 2020, « Dans sa tête, il devait partir le plus tôt possible pour donner à son successeur l’opportunité d’avoir suffisamment le temps de s’occuper des dossiers et des affaires courantes. Mais le ministre des Sports, pour une raison qui lui est propre, a préféré le retenir pour quelques temps », nous rapporte une source très bien informée.

source: record