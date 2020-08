Finaliste de la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, Idrissa Gana Gueye aura vécu une saison réussie en glanant trois titres avec le club francilien. Mais à l’heure du bilan de cette première saison, le milieu de terrain semble fragile avec un statut de titulaire qui est remis en cause à l’orée de la nouvelle saison.

La saison 2019-2020 officiellement terminée ce dimanche avec la finale de la Ligue des Champions perdue par son club, Paris Saint-Germain (0-1) devant le Bayern, Idrissa Gana Gueye aura vécu une saison atypique. S’il a réussi le triplé national (Ligue 1 – Coupe de la Ligue – Coupe de France) et été finaliste de la plus prestigieuse compétition de clubs, le milieu de terrain sénégalais n’aura pas été éblouissant cette saison. Longtemps désiré par Thomas Tuchel qui voyait en lui le récupérateur digne successeur de Thiago Motta, le joueur formé par Diambars aura certes tenu son rang avec 20 matches dont 19 comme titulaires avec un but et une passe décisive.

Malgré ces statistiques honorables, le statut de Sénégalais a été fortement remis en cause et il risque de ne pas démarrer cette nouvelle saison sur les mêmes bases que celle qui vient de s’écouler. Dans un club comme le PSG qui ambitionne de se hisser sur le toit de l’Europe, il ne suffit pas d’être bon mais plutôt excellent dans cet environnement. Loin d’être ridicule pourtant, Gana Gueye n’a pas su maintenir le même niveau affiché lors de ses débuts avec en référence l’énorme match livré contre le Real Madrid.

Un Final 8 gâché par une alerte musculaire

Critiqué pour son manque d’initiatives par la presse française, Gana a perdu au fil des matches l’estime gagnée après son match de haut niveau contre Real (1ère journée LDC). Hormis ce match conquérant contre le Borussia Dortmund au Parc des Princes, il aura été moyen dans les grands rendez-vous. Sorti lors de la deuxième mi-temps du match de quart de finale contre Atalanta, il n’aura plus foulé la pelouse du stade de La Luz aussi bien lors de la demi-finale contre Leipzig et la finale contre le Bayern Munich.

Il aura ainsi suivi depuis le banc de touche la défaite de ses coéquipiers pour la première finale, gêné par une alerte musculaire avant le match de demi-finale. Pour ne rien arranger la concurrence semble avoir gagné beaucoup de terrain sur lui. En effet, ce sont ces deux concurrents (Paredes et Herrera) qui ont joué les deux derniers matches du Final 8 de Lisbonne. Avec le futur départ de Thiago Silva conjugué au repositionnement dans l’axe de Marquinhos, l’international sénégalais aura une place de titulaire à briguer dans un milieu de terrain où seul Marco Verratti est intouchable.

Pas recruté par Leonardo, il risque fort de payer sa saison moyenne avec cette volonté du directeur sportif brésilien d’étoffer davantage son effectif avec des joueurs recrutés par lui-même. Avec ce désir de se renforcer, le PSG ne réchignera pas à renforcer des secteurs comme les côtés ou un milieu récupérateur comme concurrent de Gana. Pisté par des écuries anglaises, le salut de Gana Gueye viendrait peut-être d’un retour en Premier League où il bénéficie toujours d’une bonne réputation. Mais le Lion ne pense pas à un départ de sitôt. Lors d’un entretien accordé à Emedia au mois de juin, Idrissa Gueye a rapidement rejeté l’idée d’un départ. « Tout se passe bien pour moi au club. Je suis souvent en contact avec Léonardo, et il n’a jamais été question de départ… Il ne m’a jamais parlé ni de transfert ni d’envie que je parte », avait-il assuré. Reste maintenant à savoir s’il campe sur la même position s’il reçoit une belle offre et/ou Leonardo recrute un milieu de terrain du même registre.

