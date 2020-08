Journaliste et consultant à la chaîne Canal Plus, Pierre Ménès, est connu pour son franc parler. Et c’est sans langue de bois qu’il a accepté dans cet entretien avec Senego de donner son avis sur la dernière finale de la ligue des champions avec l’absence de Gana, Sadio, Koulibaly et Aliou Cissé…

Absence de Gana Gueye en finale?

Je pense que Idrissa Gana Gueye a eu beaucoup de difficultés après son super match en septembre contre le Real de Madrid. Sa blessure lui a coupé son élan. Il manque de densité dans le jeu. Il manque trop de personnalité. Je pense pour bien peser, le PSG est un peu haut pour lui. Il peut faire mieux. Mais comme il a une bonne cote en Angleterre, il peut faire partie des joueurs que le PSG peut tenter de revendre.

Gana doit-il rester ou partir

Je pense que le PSG peut en tirer une bonne somme dans les 15 ou 20 millions d’euros. C’est bien pour lui qu’il parte et que le PSG recrute un milieu de terrain plus à l’aise avec la balle, plus fort techniquement. Il a une bonne cote en Angleterre, il ne devrait avoir aucune difficulté à retrouver la Premier league.

Sadio Mané à Liverpool aura-t-il la chance de remporter des trophées individuels?

Sadio Mané est bien où il est. Il est dans une équipe collective qui lui permet de s’exprimer. Ce n’est jamais très bons d’aller dans un club plus huppé, d’avoir plus de responsabilités plus d’attente, plus de pression, j’ai peur que ça soit plus haut pour lui. Moi je lui conseillerai de rester à Liverpool. Je pars d’un principe; les distinctions individuelles ne m’intéressent pas, ce qui compte c’est les distinctions collectives. Demandez à Sadio s’il échangerait son titre de champion ou de Ligue des champions contre un Ballon D’or.

Avenir de Kalidou Koulibaly

Il est bien à Naples. En plus, il faut savoir que les clubs ne sont pas fous, il est en Europe, ,tout le monde le connaît, s’il ne reçoit pas une très grosse offre, c’est que les clubs estiment que Naples en demande trop cher. Dans le foot, tout est une question d’offres et de demandes. Neymar, c’est 222 millions la clause libératoire, le PSG l’a payée et il a rejoint le club parisien. Mais si Kalidou Koulibaly reçoit une offre de City, il doit aller. D’autant plus qu’avec son physique, il va s’éclater en Angleterre.

Avis sur les Sénégalais de la Ligue 1 française

Je ne suis pas trop objectif sur Mbaye Niang, c’est un ami, c’est un attaquant qui a énormément de qualité. Il n’est pas un grand buteur, mais il pèse dans le jeu. Il a une bonne technique, mais je ne suis pas certain qu’il s’entend à merveille avec l’entraîneur de Rennes. Je pense qu’il va plutôt partir. Edouard Mendy est un très bon gardien encore un peu perfectible mais qui a d’énormes qualités. Alfred Gomis, je ne le connais pas bien. Moussa Konaté a été beaucoup blessé et il faut qu’il retrouve du temps de jeu pour retrouver son niveau.

Ismaïla Sarr, une des révélations de la Premier League, mais relégué

Ismaïla Sarr ne va avoir aucun mal à retrouver un autre club de Premier league. J’ai été très déçu qu’il parte de Rennes, parce que je pensais qu’il n’avait pas terminé sa progression. Mais l’offre était tellement forte que le club breton était obligé de le vendre. Il a fait une saison correcte dans un club en grande difficulté. Il doit trouver du même niveau voire même un peu mieux. A lui de jouer, de progresser et marquer beaucoup de buts.

Doit-il rester à Watford ou partir?

Je pense que la première division et la deuxième division ne sont pas pareilles en Angleterre. La deuxième division n’est pas du tout un championnat pour Sarr. S’il peut rester en première division, c’est mieux.

Diao Baldé, un flop?

C’est un joueur qui a des qualités, mais c’est un joueur qui manque de constance. Je trouve toujours qu’il est motivé, qu’il a la détermination. Il n’arrive pas à gagner la confiance des entraîneurs, il n’arrive pas à enchaîner les bonnes prestations. Il est capable de jolis coups de temps en temps, mais il manque d’adresse devant le but

Aliou Cissé l’homme qu’il faut sur banc des lions?

Je ne sais pas trop. J’aime beaucoup Aliou, je l’ai connu joueur au PSG. Je trouve que c’est un mec bien avec la détermination. Savoir si c’est lui l’homme de la situation, honnêtement je ne peux pas me prononcer. Il a été en finale et c’est quelque chose. Il faut accepter la loi du sport des fois. Il a fait une très belle Coupe du monde. Il a été en finale de la Can. Moi je le maintiendrai.

wiwsport.com