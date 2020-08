Prêté par Lyon à Dijon au début du mois d’août, Pape Cheikh Diop (23 ans) a déclaré à L’Equipe vouloir défendre les couleurs du Sénégal.

Arrivé en Espagne à l’âge de 12 ans et formé au Celta Vigo, le milieu, détenteur d’un passeport espagnol, a notamment été sacré champion d’Europe des moins de 19 ans en 2015 en Grèce face à la Russie (2-0). Mais il n’a en revanche jamais été appelé par la Roja.

« J’en ai parlé avec ma famille, nous explique-t-il. Avant, ma mère estimait que j’étais trop jeune pour jouer avec le Sénégal. C’est mon pays, j’y suis né, et j’ai envie de jouer pour lui. Si on fait appel à moi, j’irai ».

Pourtant il y’a deux ans, la Fédération Sénégalaise de Football et Aliou Cissé l’avaient contacté pour le faire évoluer sous les couleurs du Sénégal. « Oui, j’ai été appelé à plusieurs reprises par les dirigeants du Sénégal », reconnu Pape Cheikh Diop dans une interview avec MARCA, avant d’ admettre: « Je n’oublie pas mes origines, je suis Sénégalais, mais je me sens aussi Espagnol. L’Espagne m’a tout donné et je veux le rendre. On ne sait jamais, mais je suis très heureux avec la décision que j’ai prise. », telle était sa déclaration.

Actuellement, le joueur sénégalais est revenu sur sa décision et veut jouer pour le Sénégal. Pape Cheikh Diop est Champion d’Europe des moins de 19 ans avec l’Espagne en 2015, le Dijonnais Pape Cheikh Diop a annoncé son intention de porter le maillot du Sénégal.

