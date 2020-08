« Nous avons joué un match intéressant face à une très bonne équipe. Ils nous ont causé beaucoup de problèmes et ont trés bien joué. Ils défendent proprement et mettent de l’intensité dans le match. Je pense qu’ils méritent les deux buts qu’ils ont marqué en première période. Heureusement pour nous, les changements apportés ont changé le match et on a réussi à marquer aussi deux buts » a analysé Sadio Mané, titularisé ce soir dans le trio ds Reds.

Il n’a pas marqué de but durant cette préparation en Autriche. La prochaine étape est la finale du Community Shield samedi prochain à Wembley, face à Arsenal.

🗣️ Former Salzburg lad Sadio #Mane: "They caused us many problems and played really well. They deserved their two goals." #RBSLFC pic.twitter.com/Ngh8Dzd2B3

— FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) August 25, 2020