Pape Thialis Faye a saisi Sunu Lamb hier pour dénoncer un certaine lobbying fomenté pour faire capoter les affiches Boy Niang 2 / Tapha Tine et Gris Bordeaux / Balla Gaye 2.

Le boss de Leewtoo Productions promet de finaliser le combat Sa Thiès / Garga Mbossé, après avoir bouclé Tapha Tine / Boy Niang dans la semaine.

« C’est un combat moral qui me lie aux deux camps. Il n’a encore aucun contrat officiel. Nous avions discuté avec le manager de Garga Mbossé, Bassirou Babou, et celui de Sa Thiès, Aziz Ndiaye. C’est Babou qui a personnellement parlé avec Aziz Ndiaye au Téléphone, pour le compte de Sa Thiès. Si on boucle avec Tapha Tine / Boy Niang 2, nous allons attaquer Sa Thiès / Garga Mbossé pour le finaliser. Que ces deux lutteurs sachent que nous sommes toujours engagés à respecter le contrat moral qui nous lie. Nous avons prévu de remettre une deuxième tranche des avances à Tapha Tine et Boy Niang 2 dans la semaines».

source: sunulamb