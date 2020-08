Carlo Alvino, journaliste intervenant dans l’émission Kiss Kiss Napoli, a lâché une bombe concernant l’avenir de Faouzi Ghoulal et kalidou Koulibaly. Sur son compte Twitter visité par wiwsport, le journaliste annonce un voyage secret du défenseur sénégalais à Manchester City.

« Je sais avec certitude que le 5 septembre, un avion privé est réservé pour un vol entre Capodichino (aéroport de Naples) à Manchester. Kalidou Koulibaly et Faouzi Ghoulam seront sur le vol. Koulibaly pourrait aller à City et Ghoulam à Wolverhampton », a ainsi déclaré le journaliste italien.

Le joueur qui a récemment démarré la pré-saison avec Naples pourrait poursuivre son aventure en Angleterre chez les Skyblues de Gardiola. Affaire à suivre…

I know for sure that on September 5th there is a private plane booked from Capodichino to Manchester. Kalidou Koulibaly will be on the flight, and so will Faouzi Ghoulam. Koulibaly could go to Man City and Ghoulam to Wolves. (@Carloalvino)

