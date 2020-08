En visage bien connu (en Moselle, notamment) s’est invité au casting de Koh Lanta. Handballeuse professionnelle sénégalaise, Hadja Cissé participera à la nouvelle saison de la célèbre émission de TF1 et défendra les couleurs de la « Tribu de l’Est », d’après républicain lorrain, visité par wiwsport.

Formée au Pôle espoirs de Metz, l’arrière gauche a fait ses débuts en D2 avec Yutz en 2008 après être passée par les équipes jeunes. Internationale sénégalaise, elle a découvert la première division féminine en 2015 avec Fleury. Victorieuse de la Coupe de la Ligue et vice-championne de France cette saison-là, elle évolue depuis cet été à Reims en N1. Les spectateurs pourront suivre les aventures de l’arrière gauche à partir de ce vendredi. L’intéressée (29 ans) a prévenu : « Je suis prête à tout pour gagner un match de hand et Koh Lanta aussi, clairement. Je ne vais pas là-bas pour me faire des amis. »