Déjà touché par une mésaventure personnelle avec le braquage effectuée à son domicile par des malfaiteurs le week-end dernier, Bouna Sarr a de plus appris dans la foulée que son test au Covid-19 s’était révélé positif.

Le défenseur marseillais est donc prié de rester en isolement, et il rejoint Steve Mandanda, Valentin Rongier, Maxime Lopez, Dimitri Payet au rangs des joueurs infectés, ce qui n’est plus le cas de Jordan Amavi désormais. La Provence révèle que deux autres joueurs de l’OM ont été testés positifs, il s’agit d’Alvaro Gonzalez et du jeune Simon Ngapandouetnbu. Le match des Marseillais à Brest ce dimanche soir est fortement remis en question, même si l’OM attend la décision de la commission Covid spécialement créée pour l’occasion.

Source : Foot01