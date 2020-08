La saison de Basket 2020/2021 risque de ne pas démarrer au mois de Novembre. Avec la présence de la Covdi-19, la Fédération Sénégalaise de Basketball (FSBB) pense à réajuster le calendrier. Me Babacar Ndiaye a confié qu’il va en discuter avec le Directeur Technique National (DTN).

“Je vais discuter avec le DTN, en bureau fédéral, pour voir comment réajuster le calendrier”, a-t-il annoncé, samedi dernier, lors de la cérémonie de remise de masques organisée par la Ligue de Dakar.

Selon le président de l’instance dirigeante du Basketball sénégalais, il faut que le DTN avec les entraîneurs revoient leur projection. “Quand on clôturait la saison, on avait dit qu’on allait reprendre le 07 novembre. Mais vous avez vu, le Gouverneur de Dakar a interdit la pratique du sport jusqu’au 30 octobre”, souligne Me Babacar Ndiaye dans cette vidéo exploitée par Senego.

Wiwsport.com