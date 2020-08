Du 22 août 2020 et le 5 octobre 2020 seront dispensé des cours en ligne d’arbitrage. L’ancien arbitre international, Malang Diedhiou sera de la partie, désigné parmi les instructeurs chevronnés pour superviser les cinq cours au programme, ainsi que d’autres arbitres sénégalais, nous informe Record.

La CAF va dispenser une série de cours en ligne, dont cinq qui se dérouleront le 22 août et le 5 octobre 2020. Pour les cours jeunes talents qui ont débuté le samedi 22 août et se termine le 26 août 2020, l’arbitre Amadou Sy, est le seul sénégalais retenu parmi la génération montante d’hommes en noir.

Suivront les cours techniques d’instructeurs VAR, où deux arbitres sénégalaises pourraient y participer : Fatou Thioune et Adja Issa Cissé car étant les seules internationales de l’Elite A.

Les sujets abordés sont les suivants: nouveaux concepts d’arbitrage, modifications des lois du jeu, incidents de handball, arbitres assistants vidéo (VAR), matches et analyses vidéo, règle du hors-jeu, incidents dans la surface de réparation et fautes tactiques, sous la supervision d’instructeurs chevronnés : Célestin Ntagungira du Rwanda, Jérôme Damon de l’Afrique du Sud, An Yan Lim Kee Chong de Maurice, Malang Diédhiou du Sénégal, Noumandiez Doué de la Côte d’Ivoire, Tempa Ndah du Bénin, Hadqa Yahya du Maroc et Neji Jouini de la Tunisie.

Wiwsport.com