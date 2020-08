Sadio Mané faisait face à son ancien club ce mardi en terre autrichienne. Le Lion n’a pas marqué de but lors de cette rencontre. Titularisé, il a été remplacé à la 63e minute. Jurgen Klopp a remanié l’effectif en deuxième période. Liverpool a été dominé lors de la première période avec un doublé de Patson Daka (3′ 13′).

Les changements effectuées ont apporté de la réussite en remettant les pendules à l’heure coté anglais. Le remplaçant de Sadio Mané, Rhian Brewster 20 ans qui évolue dans l’équipe U23 a signé un doublé (72′ 81′).

Another good workout for the Reds, with two second-half goals from @RhianBrewster9 💪🔴#LFCPreSeason

— Liverpool FC (@LFC) August 25, 2020