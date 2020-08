Pour sa premiére sortie depuis la fin du championnat le 26 juillet passé, Crystal Palace recevait Oxford United. Le club de la 3e division anglaise (league One) a ouvert le score à la 12e minute. Les Super Eagles ont renversé la tendance lors de la deuxieme période en marquant deux buts. Cheikhou Kouyaté a été remplacé.

La prochaine sortie de Crystal Palace en pré-saison est prévue samedi prochain à 13 heures face à Charlton qui évolue en Championship.

💪 We kick off pre-season with a win! #CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb pic.twitter.com/7cfiwEehf0

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 25, 2020