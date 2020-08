Luc Nicolaï et Gaston Mbengue ne comptent pas badiner avec leurs événements de lutte prévus en 2021 et ils ont déjà entamé les négociations avec des organes qui gèreront la promotion des affiches. Et selon Modou Mbaye qui a accordé un entretien à Bp Actu c’est la chaîne de Bécaye Mbaye Bantamba que les deux grands promoteurs ont contacté et ajoute qu’un contrat aurait été signé avec cette structure de presse.

source: lutte tv