Au total, le PSG devrait récolter pas moins de 134 millions d’euros selon les estimations du blog spécialisé Swiss Ramble rapporte RMC. Battu par le Bayern Munich , Paris se trouve au sommet du classement de 10 clubs en matière de recettes de cette prestigieuse compétition et devance ainsi les bavarois qui récoltent 129 millions d’euros.

En effet, le club de la capitale française est favorisé par les droits TV. Le Bayern paye un contrat avec les diffuseurs allemands moins rémunérateurs que celui des Parisiens en France. Ainsi, le nouveau champion a touché 12,7 millions d’euros grâce aux droits télés quand le PSG a mis la main sur 27,2 millions explique notre source.

Liverpool de Sadio Mané boucle le top 10 au moment où le FC Barcelone est à la 3e place et Lyon grimpe à la 6e place devant Juventus, Real Madrid, et Chelsea.

Following yesterday’s UEFA Champions League final, I can update the estimate for the 2019/20 revenue distributions. We will also explain how #PSG are likely to receive more money than #FCBayern, even though they were defeated on the night.

— Swiss Ramble (@SwissRamble) August 24, 2020