Sadio Mané est souvent négligé. Ce n’est pas fait exprès et il n’y a rien de malveillant là-dedans, c’est juste l’un des inconvénients de jouer dans la meilleure équipe du monde. Le site anfieldindex.com, visité par Senego, revient, entre autres, sur la stratégie de l’international sénégalais de brûler la vitesse à ses adversaires….

Virgil van Dijk, c’est Virgil van Dijk. Alisson fait une différence monumentale pour l’équipe et est donc régulièrement distingué, tandis que Jordan Henderson reçoit maintenant de nombreuses distinctions après avoir remporté quatre trophées sur une période de 12 mois en tant que capitaine de Liverpool. On peut presque pardonner aux gens de prendre Sadio Mané pour acquis à ce stade.

Sadio a joué plusieurs rôles

Il a été l’un des premiers grands signataires de Jurgen Klopp. Il a joué plusieurs rôles pour les Reds maintenant et il est un peu comme une couverture de sécurité pour nous tous. Quand les temps sont durs pour l’équipe, le numéro 10 de Liverpool est souvent le joueur qui se met en quatre pour nous mener à la victoire. Il a raté le prix de l’écrivain de l’année, mais a été nommé joueur de l’année des supporters. C’était plus que mérité, aussi. Ses buts ont permis à Liverpool de mettre fin à 30 ans d’attente pour le titre.

Breaking down Sadio Mané's goal against Newcastle United. Goes someway to explaining why he's now a regular and reliable goalscorer for Liverpool. pic.twitter.com/KgSUDjfpiB — Sam McGuire (@SamMcGuire90) August 12, 2020

L’imprévisible Mané

Mais ce que j’ai trouvé de vraiment remarquable dans la transformation de Mané sous la direction de Jurgen Klopp, c’est qu’il a réussi à rester imprévisible, que l’on peut voir dans la vidéo ci-dessous. Ce qu’il va faire est prévisible, mais les équipes ne peuvent pas l’arrêter.

Si vous deviez décrire le but parfait de Mané, vous finiriez probablement, sans vous en rendre compte, par parler du but qu’il a marqué contre Newcastle United. Après tout, c’était la quintessence de Mané.

La stratégie de Mané pour…

Il aime entraîner les défenseurs adverses dans le tiers central du terrain avant de porter le ballon dans cette zone de droite. Il veut que son adversaire soit là, mais sans être correctement préparé. La meilleure façon de le faire est de le forcer à vous suivre dans des zones où il ne veut pas être. La vitesse de Mané avec le ballon lui permet souvent de couper à l’intérieur avant qu’ils ne puissent s’approcher de lui. Il fait alors un effort dans le coin le plus éloigné.

…Marquer des buts

C’est un but qui lui est propre et qu’il a marqué tant de fois. Mais pourquoi est-il capable de le faire sans effort et pourquoi les adversaires ne peuvent-ils pas l’arrêter ? Son double pied l’aide, mais le facteur le plus important est sans doute son explosivité sur un départ arrêté. Il fait éclater les gens sur son pied droit préféré et le reste appartient à l’histoire.

À bien des égards, Mané est une énigme. Le fait qu’il ait réussi à fusionner ces traits de manière si harmonieuse pour devenir un joueur fonctionnel et fiable est étonnant. Ce qui signifie qu’il est prêt pour une nouvelle campagne de plus de 15 ans la saison prochaine, tant que rien d’extraordinaire ne se produit.

SENEGO