La coronavirus s’attaque au championnat français notamment la ligue 1 qui vient de jouer sa première journée. Après Marseille ou encore Nîmes Olympiques, le stade Rennais a annoncé de « nouvelles suspicions de cas de Covid-19 ».

Le club où évolue Mbaye Niang et Edouard Mendy a publié un communiqué pour informer de la situation.

« Suite au cas positif décelé en fin de semaine dernière (jeudi 20/08) et comme convenu, des nouveaux tests ont été réalisés ce matin (lundi 24/08), révélant des nouvelles suspicions de cas de COVID-19 au sein de l’effectif professionnel du Stade Rennais F.C. Sitôt les résultats connus, les joueurs suspects ont été immédiatement isolés et placés en quatorzaine. La LFP et sa commission covid ont été prévenues de ces nouveaux cas.

Par précaution et application du protocole sanitaire, le staff technique adaptera ses séances d’entraînement en privilégiant le travail en groupes restreints jusqu’à nouvel ordre. Compte tenu de ce contexte, les entraînements initialement ouverts à la presse se dérouleront à huis clos » a rapporté la missive des bretons.

Rappelons que le club a disputé son premier de la saison samedi passé face à Lille (1-1). Nos deux lions ont joué la rencontre.

wiwsport.com