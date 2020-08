Lors de l’émission de lutte de la RFM, samedi dernier, avec Lamine Samba, le lutteur Bathie Seras a fait des accusations très graves contre ses pairs de Pikine.

Une chorégraphie qui faisait danser tout le Sénégal, une popularité qu’on avait dû mal à s’expliquer, une technique assez rare chez les lutteurs. Telles étaient les caractéristiques de Bathie Seras, il y a quelques dix ans. D’où le surnom de Magicien de l’arène qu’on lui avait attribué.

Mais, depuis quelques années, le leader de l’écurie qui porte de même nom n’est presque plus que l’ombre de lui-même. Enchaînant les contre-performances, s’il reste pas tout simplement des années sans nouer le nguimb. Suffisant pour que les amateurs et autres observateurs se posent des questions sur ce qui était réellement arrivé au lutteur de Guinaw Rails, à Pikine. Et c’est dans l’émission de lutte de Lamine Samba, samedi dernier, qu’il a donné un début de réponse à ces interrogations. « Lors de mon combat contre Zarco, des lutteurs de Pikine m’ont amené des marabouts qui m’ont fait des bains mystiques. Et depuis lors je suis totalement perdu. Je le jure sur le saint Coran » a t-il révélé, rapporté par le quotidien record.

wiwsport.com