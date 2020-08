Pas de surprise ce dimanche dans les compositions d’équipes du PSG et du Bayern Munich en ce jour de finale de Ligue des champions.

Côté parisien, Thomas Tuchel relance le onze qui a fait la différence face à Leipzig, avec un milieu de terrain composé de Paredes, Marquinhos et Herrera en soutien de Di Maria, Mbappé et Neymar. Navas étant bel et bien titulaire dans la cage.

En face, Coman prend la place de Perisic dans un 4-2-3-1 complété par Gnabry et Müller, avec Lewandowski en pointe. Boateng, un temps incertain, tient sa place dans l’axe de la défense, au côté d’Alaba.

Le onze du PSG: Navas – Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat – Paredes, Marquinhos, Herrera – Di Maria, Mbappé, Neymar.

Le onze du Bayern: Neuer – Kimmich, Boateng, Alaba, Davies – Goretzka, Alcantara – Gnabry, Müller, Coman – Lewandowski.

Football.fr